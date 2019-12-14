Донецк, , 13:57 — REGNUM В ВСУ за неделю с 6 по 13 декабря зафиксировано 25 случаев не боевых потерь раненными в рядах украинских боевиков. Об этом сообщил официальный представитель управления Народной милиции Донецкой народной республики в ходе брифинга 13 декабря.

«По нашим данным, в докладе военной службы правопорядка командующему ООС Кравченко сообщается о 25 случаях ранений личного состава ВФУ, выполняющего задачи в зоне конфликта в зоне ответственности НМ ДНР. В справке отдельно подчеркивается, что все случаи имеют не боевой характер и произошли по вине самих военнослужащих», — говорится в сообщении народной милиции республики.

В качестве примеров приводятся такие случаи, как перелом челюсти у украинского военнослужащего в результате неуставных отношений, ожог сетчатки глаза в результате неосторожного обращения с лазерной указкой, отравление угарным газом. Также сообщается, что один солдат ВСУ получил перелом носа и рассечение брови в результате побоев офицера, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. А военнослужащий одной из бригад ВСУ получил огнестрельное ранение, нарушив порядок разряжения оружия после смены поста в карауле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре текущего года командование ВСУ скрыло 22 случая не боевых потерь ВСУ.

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