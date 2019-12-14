Хабаровск, , 13:57 — REGNUM Мужчина получил ожоги при хлопке газа в жилом дома в городе Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о хлопке газовоздушной смеси поступила в региональное ведомство в 17:25 (10:25 мск). Хлопок газа без последующего горения произошёл в квартире на третьем этаже трёхэтажного жилого дома. Уточняется, что дом не газифицирован.

В результате хлопка газа возгорания не произошло. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, газовой службы и медики. Эвакуация жильцов дома не проводилась. Было установлено, что конструкции дома не пострадали, взрывом выбило окна в квартире. Пострадавший от госпитализации отказался.

К ликвидации последствий хлопка газа были привлечены 18 человек и пять единиц техники. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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