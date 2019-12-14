Веллингтон, 14 декабря 2019, 13:46 — REGNUM До 15 человек возросло количество погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба полиции страны.
Полиция сообщила о смерти ещё одного пострадавшего в результате извержения вулкана. Общее число тех, кто официально считается погибшим, достигло 15 человек.
Умерший 14 декабря мужчина находился на лечении в больнице Вайкато.
Эвакуация останков погибших при извержении вулкана с острова Уайт-Айленд была начата спасателями 13 декабря.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли шесть человек.
Читайте ранее в этом сюжете: Извержение вулкана в Новой Зеландии унесло шесть жизней