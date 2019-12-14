Якутск, , 13:04 — REGNUM Продавец магазина автозапчастей получил ранения при нападении неизвестного с огнестрельным оружием в Мирнинском районе Якутии. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Инцидент произошёл 13 декабря в посёлке Айхал. По предварительной информации, неизвестный злоумышленник, зайдя в магазин автозапчастей произвёл несколько выстрелов из огнестрельного оружия в продавца, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавший был госпитализирован с огнестрельными ранениями, его состояние оценивается медиками как тяжёлое. Из магазина ничего похищено не было.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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