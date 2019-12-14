Карпинск, Свердловская область, , 12:40 — REGNUM В свердловском Карпинске прокуратура выясняет обстоятельства опрокидывания башенного крана. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Известно, что работы на стройплощадке ведёт ООО «СК Марк». Кран марки КБ-403-Б рухнул 14 декабря. Крановщик был серьёзно травмирован.

Как сообщало ИА REGNUM, кран задействован на строительстве многоквартирного дома. Непосредственно в момент падения на нём была металлическая решётка.

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