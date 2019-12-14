Тайбэй, , 12:58 — REGNUM Семь человек погибли, ещё двое пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в жилом многоквартирном доме на юге острова Тайвань. Об этом 14 декабря сообщает агентство «Синьхуа».

Пожар вспыхнул около 01:20 по местному времени (20:20 мск 13 декабря) и был ликвидирован около 03:00 по местному времени (22:00 мск). В здании в момент возгорания находились 46 человек, 37 из них удалось благополучно эвакуировать. Два человека получили травмы, выпрыгивая из окон.

Один человек скончался от травм после госпитализации, ещё шесть тел были найдены в здании после тушения пожара.

Сотрудниками полиции был задержан 21-летний мужчина, сознавшийся в поджоге здания с помощью двух пятилитровых канистр с бензином. По предварительным данным, мужчина находится под наблюдением врачей из-за психического расстройства. Обстоятельства дела изучаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара в жилом четырёхэтажном доме в Елизовском районе Камчатки.

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