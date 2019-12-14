Донецк, , 12:45 — REGNUM В 5:40 утра на трассе Ясиноватая-Горловка перевернулся микроавтобус Mercedes Sprinter с пассажирами. Об этом 14 декабря сообщил глава администрации Головки Иван Приходько на своем telegram-канале.

По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. Сообщается, что в результате ДТП пять человек получили травмы, погибших нет. «Водитель выполнял рейс на КПВВ Горловка», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП в западной части города Донецка погибли два человека и еще одиннадцать человек пострадали.

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