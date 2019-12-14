Донецк, , 12:45 — REGNUM В результате обстрелов боевиками ВСУ территории Донецкой народной республики погиб защитник республики. Об этом 13 декабря сообщается в экстренном заявлении официального представителя народной милиции Донецкой народной республики.

Обстрел велся боевиками из 58-й бригады ВСУ в 22:30 по позициям ДНР в районе поселка шахты «6/7» в Горловке.

«С прискорбием сообщаем, что в результате провокации противника получил ранения несовместимые с жизнью наш защитник. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что по имеющейся информации за два часа до начала обстрелов украинскими боевиками, на позиции киевских силовиков прибыли съемочные группы иностранных и украинских средств массовой информации (PBS «NewsHour» (США) и «TCH» (Украина) с оборудованием, которое позволяет вести ночную съемку. В связи с этим в народной милиции не исключают, что обстрел украинскими боевиками территории республики велся в целях вызова ответного огня для съемки постановочного сюжета об обстрелах со стороны ДНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, киевские боевики четыре раза за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня по территории ДНР.

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