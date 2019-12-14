Кабул, , 12:03 — REGNUM Девять солдат афганской национальной армии убили боевики террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом 14 декабря сообщает министерство обороны Афганистана в своём аккаунте в Twitter.

Сообщается, что девять солдат национальной афганской армии погибли в результате атаки боевиков в провинции Газни в округе Карабах. В настоящее время ведётся расследование ситуации.

Число погибших при нападении террористов уточняется. Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило о своей ответственности на нападение.

В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и террористов, участников радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое держит под контролем значительную часть территории страны в её аграрных районах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении террористов на конвой НАТО у базы «Баграм» в Афганистане.

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