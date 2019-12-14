Курган, , 11:43 — REGNUM В черте Кургана местные жители обнаружили несанкционированные свалки химических отходов. Об этом сообщает ИА «Красная весна».

Мешки с жёлтым и чёрным веществами в начале декабря 2019 появились в Кургане в двух местах — возле городских очистных сооружений на улице Омской и промзоне станции Галкино. Через несколько дней после отгрузки их засыпали опилками и ледяной крошкой. Местные жители подозревают, что им сбрасывают химические отходы.

Причём рядом с местом несанкционированной свалки в Галкино находится садовое товарищество «Спецавтохозяйство», а также посёлок автобусного завода, где проживают несколько десятков человек. Местные жители признают, что годами живут буквально на свалке — масса хозяйствующих субъектов «путают» промзону с мусорным полигоном.

Жители Галкино сообщают, что неоднократно жаловались в горадминистрацию на сваленный бетон, мазут и прочие отходы производства. Их не услышали. Тогда они поставили шлагбаум, как препятствие «КамАЗам» чужаков, но злостные нарушители экологических норм и правил смели его. Местные жители винят в несанкционированной свалке определённое предприятие, но руководитель фирмы назвал претензии «происками конкурентов».

И вместе с тем, после беседы с директором предприятия, в районе станции Галкино начались работы по перегрузке отходов. По сведениям издания, отходы перекочуют вновь в несанкционированное место в черте города — на улицу Пугачёва. Там раскинулся район Восточный, где гораздо больше жителей, чем в Галкино.