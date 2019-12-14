Уфа, , 11:39 — REGNUM Двое жителей Башкирии были задержаны полицией после того, как обстреляли двоих людей за отказ угостить их пивом в разных кафе в Башкирии. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, два безработных жителя города Белебей напали на 20-летнего молодого человека возле кафе на улице Сыртлановой с требованием оплатить им выпивку. После отказа нападавшие выстрелили в молодого человека из травматического пистолета, причинив ему телесные повреждения. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.

Как позднее стало известно, оба безработных направились в другое кафе, гнде опять потребовали оплатить им пиво 26-летнего молодого человека, а получив отказ, обстреляли его и принадлежащий ему автомобиль.

Оба пострадавших были доставлены в больницу, подозреваемые в нападении были задержаны по горячим следам. При задержании оба мужчины оказали сопротивление сотрудникам полиции, размахивая перед ними пистолетом. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело и составлены административные протоколы за неподчинение законным требованиям полиции.

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