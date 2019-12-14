Донецк, , 11:09 — REGNUM За прошедшие сутки украинские боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня по территории Донецкой народной республики. Об этом 14 декабря заявили в представительстве республики в СЦКК.

Под обстрелом киевских боевиков оказались населенные пункты: Горловка (поселок шахты «6/7»), Донецк (терминал ДАП, Вольво — центр), Саханка.

В ходе обстрелов было применено крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие. На данный момент жертв среди мирного населения республики, а также разрушения гражданской инфраструктуры не обнаружено.

В ведомстве также напомнили, что в предыдущие сутки по территории республики было выпущено 36 единиц боеприпасов.

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