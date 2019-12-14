Уфа, , 11:05 — REGNUM Один человек погиб, семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Башкирии. об этом 14 декабря сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла в Белебеевском районе на 20-м километре автодороги Белебей — Приютово. Столкнулись ВАЗ-2112, за рулём которого был 38-летний житель Стерлитамака, и автомобиль Ravon Nexia под управлением 41-летнего местного жителя.

В результате ДТП погиб на месте водитель ВАЗ-2112, его пассажирка получила травмы. Пострадали также шесть пассажиров автомобиля Ravon Nexia. Все пострадавшие были госпитализированы.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате столкновения легкового автомобиля с двумя автобусами в Хабаровском крае.

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