Москва, , 10:17 — REGNUM Два человека погибли в результате падения легкового автомобиля в реку Яузу после столкновения с грузовиком в Москве. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла около 06:00 на перекрёстке у Глебовского моста на востоке Москвы. По предварительной информации, при столкновении легкового автомобиля Honda и грузовой «Газели» иномарка пробила ограждение реки Яузы и упала в воду.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Honda. Водитель грузового автомобиля не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, выясняются обстоятельства происшествия.

Уточняется, что из-за аварии перекрыто движение автотранспорта по Проектируемому проезду №1888.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении легкового автомобиля в реку Яузу на востоке Москвы.

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