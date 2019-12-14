Сеул, , 09:57 — REGNUM Шесть человек погибли и не менее 14 пострадали в результате столкновения сразу нескольких автомобилей на юго-востоке Южной Кореи. Об этом 14 декабря сообщает агентство «Рёнхап».

ДТП произошло около 04:40 (22:40 мск) 13 декабря в провинции Кёнсан-Пукто на шоссе, ведущем из города Санчжу в Ёнчхон в 301 километре на юг от Сеула. Столкнулись около десяти автомобилей, в том числе грузовик с химикатами. Семь автомобилей загорелись.

Сообщается, что пожар тушили около 100 человек с участием 44 спецмашин, при этом пламя было настолько сильным, что спасателям было сложно подступиться к автомобилям.

В результате аварии погибли как минимум шесть человек, пострадали 14, при этом отмечается, что классифицировать пострадавших было трудно, вероятность появления новых жертв аварии очень высокая.

В двух километрах от этой аварии произошло ещё одно массовое ДТП с участием около 20 автомобилей, в результате которого погиб один человек, количество пострадавших уточняется, предварительно травмы получили 18 человек. Все пострадавшие в результате обеих аварий были госпитализированы в больницы города Санчжу.

Причиной аварии полиция указывает оледенение дороги, так называемый «чёрный лёд», когда вода замерзает на дорожном покрытии настолько тонким слоем, что это незаметно для водителей. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двоих человек в результате ДТП под Хабаровском.

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