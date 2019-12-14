Амстердам, , 09:43 — REGNUM Муж бургомистра Амстердама Фемке Галсема приговорён к 40 часам общественных работ за незаконное владение оружием. Супруг бургомистра Роберт Уй (Robert Oey) хранил в её официальной резиденции сигнальный револьвер.

Как выяснилось, у Уй не было лицензии на владение оружием.

В июле был задержан сын Галсема и Уй, после того как он проник в пустой плавучий дом. При задержании при нём был обнаружен сигнальный револьвер. Позднее Уй заявил, что оружие принадлежит ему. По словам занятого в киноиндустрии Уй, речь шла о реквизите.