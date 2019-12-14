Тюмень, , 09:30 — REGNUM В тюменскую клиническую больницу после пожара в наркодиспансере госпитализированы 12 пострадавших. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

В отделении токсикологии — 10 человек, один находится на амбулаторном лечении, в реанимации ожогового отделения — медсестра, спасавшая пациентов.

Напомним, в результате ночного пожара в тюменском наркологическом диспансере один человек погиб.

Площадь пожара составила 10 кв. м. После проветривания пациенты диспансера вернулись обратно в учреждение, отмечают областном депздраве.

По информации ГУ МЧС по Тюменской области, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Прокуратура приступила к проверке обстоятельств трагедии.

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