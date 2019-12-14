Хабаровск, , 09:30 — REGNUM Два человека погибли в результате ДТП с двумя автобусами и легковым автомобилем на трассе в Хабаровском крае. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла вечером 13 декабря на 22-м километре трассы Хабаровск —Владивосток в районе посёлка Хехцир. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota Camry выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Higer, после этого автомобиль врезался в автобус Foton.

В результате ДТП погиб 47-летний водитель Toyota Camry и его пассажир 19-ти лет. Других пострадавших при аварии нет.

Для деблокировки людей из легкового автомобиля привлекались сотрудники МЧС. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, приведшего к гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с автобусом на трассе под Екатеринбургом. В результате ДТП пострадали семь человек.

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