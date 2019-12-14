Порт-Вила, , 09:07 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано сейсмологами в Тихом океане у берегов Вануату. Об этом 14 декабря сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы в 04:57 по всемирному координированному времени (07:57 мск). Очаг подземной стихии был расположен на глубине 27 километров. Эпицентр землетрясения находился в 374 километрах от столицы Вануату города Порт-Вила с населением около 36 тыс. человек.

Ближайший к эпицентру подземных толчков населённый пункт Сола располагался в 62 километрах от него (население чуть более тысячи человек).

Данных о жертвах и разрушениях в результате землетрясения не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении силой 2,1 балла, которое произошло в Южной Корее к востоку от острова Чеджу.

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