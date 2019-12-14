Менло-Парк, США, , 08:44 — REGNUM Несколько жёстких дисков с данными 29 тыс. сотрудников компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, похитил злоумышленник. Об этом 14 декабря сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что инцидент произошёл ещё 17 ноября. Неизвестный украл жёсткие диски из автомобиля одного из сотрудников компании. На носителях, по информации издания, записаны сведения о зарплате сотрудников, номера их банковских счетов и последние цифры номеров карт социального страхования. При этом данные не были зашифрованы.

В связи с инцидентом в компании проходит расследования. На время его проведения сотрудникам Facebook запретили выносить жёсткие из офисов компании. Руководство компании также предложило работникам воспользоваться услугами специалистов, которые отслеживают попытки получения несанкционированного доступа к банковским счетам.

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