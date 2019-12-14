Одесса, Украина, , 09:06 — REGNUM В селе Кучурган Раздельнянского района Одесской области сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен трубопровод с республики Молдавия, по которому на территорию области поступал спирт. Об этом 13 декабря сообщается в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Пластиковую трубу, по которой поступал спирт обнаружили в гараже одного из домовладений. В ходе следственных мероприятий было выявлено четыре пластиковые бочки со спиртом емкостью по 250 литров каждая.

По версии следствия, представители правоохранительных органов были в сговоре с представителями коммерческих структур, промышлявших незаконной поставкой спирта на территорию Украины. В данный момент сотрудники правоохранительных органов предпринимают действия по демонтажу трубопровода до границы с соседним государством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Волынской области была пресечена крупная партия контрабандных табачных изделий на сумму около пяти миллионов гривен.

Читайте также: На Украине пресечена крупная партия контрабандных сигарет на 5 млн гривен