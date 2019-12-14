Екатеринбург, , 08:58 — REGNUM Семь человек пострадали при ДТП с автобусом в Свердловской области. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 07:10 (05:10 мск) на 242-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. По предварительным данным, водитель автобуса в какой-то момент задремал и не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, съехал с трассы и перевернулся.

В автобусе находились 53 пассажира, ехавших с концерта популярного исполнителя в Перми. В результате аварии пострадали семь человек. Пострадавшие были доставлены бригадой скорой помощи в Бисертскую больницу.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении грузовика со школьным микроавтобусом в Пензенской области. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе пятеро детей.

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