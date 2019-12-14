Екатеринбург, , 06:34 — REGNUM В Екатеринбурге по делу о гибели арбитражного управляющего Владимира Яшина задержаны четверо ранее судимых граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Им предъявлено обвинение (в зависимости от роли степени участия) в похищении и организации похищения потерпевшего, а также в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть человека.

На данный момент в отношении троих задержанных избрана мера пресечения — они отправлены в СИЗО. Также решается вопрос об избрании меры пресечения для предполагаемого организатора преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, о раскрытии преступления стало известно 12 декабря.

Напомним, что Владимир Яшин перестал выходить на связь 28 ноября, после чего его объявили в розыск. Тело арбитражного управляющего, с признаками насильственных действий, было найдено 3 декабря. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, что перед смертью Владимир Яшин вёл около 20 арбитражных дел.

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