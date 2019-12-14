Нижняя Тура, Свердловская область, , 06:15 — REGNUM На Урале по факту гибели двух рабочих от полученных на производственном предприятии Нижней Туры травм возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Следователи подозревают, что на предприятии нарушались требования охраны труда, что и стало причиной гибели потерпевших.

Напомним, что трагический инцидент произошёл 11 декабря. Двух рабочих придавили скатившиеся 11-метровые металлические трубы. С тяжёлыми травмами сотрудники предприятия были госпитализированы. А 12 декабря они скончались в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту получения травм на производстве и последующей гибели двух рабочих проводится прокурорская проверка.

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