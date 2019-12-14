Новый Орлеан, США, , 05:59 — REGNUM Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл объявила о введении режима чрезвычайной ситуации из-за хаоса, возникшего в результате массированной кибератаки, сообщается 13 декабря в её Twitter.

Кантрелл заявила, что муниципальные компьютерные системы были атакованы вирусами-вымогателями. Атака началась в ночь на 13 декабря. В результате серверы многих городских служб отключили. Для отражения нападения привлекли специалистов из ФБР, Секретной службы и Нацгвардии США.

Мэр Нового Орлеана не назвала самые пострадавшие городские службы, однако местные СМИ сообщают, что полиция и пожарные работают.

В 2019 году атакам вирусов-вымогателей подверглись более 40 американских городов. Злоумышленники блокировали системы, полиции, городских советов, судов и других муниципальных служб и учреждений. В некоторых случаях городские власти выплачивали хакерам крупные суммы.

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