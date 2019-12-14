Ставрополь, , 05:45 — REGNUM Живыми нашли в Ставрополе женщину с ребенком, пропавшими 9 декабря. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба краевое следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю.

Розыск 46-летней Назели Мусаелян и ее шестилетнего сына начался после того, как в следственные органы поступило сообщение о их пропаже 9 декабря, когда они не вернулись домой.

Как говорится в сообщении, пропавших удалось найти «благодаря слаженной работе СКР и МВД». Как предполагается, в отношении женщины с сыном никаких преступных действий не совершалось.

Обстоятельства их исчезновения выясняются.