Тайбэй, , 05:24 — REGNUM Полиция застрелила человека, подозреваемого в закладки самодельного взрывного устройства у офиса партии Гоминьдан на юге Тайваня, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что взрывное устройство было обнаружено у входа в офис Гоминьдана в городе Таинань. Полиции удалось обнаружить подозреваемого по фамилии Ву в соседнем городе. В результате штурма здания, где находился Ву, подозреваемый получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

Отмечается, что инцидент произошел незадолго до президентских и парламентских выборов в стране, которые назначены на 11 января 2020 года.