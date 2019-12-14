Нью-Йорк, США, , 04:54 — REGNUM 13-летний подросток был арестован правоохранительными органами в США по подозрениям в убийстве 18-летней студентки, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что девушка скончалась от ножевых ранений утром в парке Морнингсайд на Манхэттене в Нью-Йорке. По версии полиции, в нападении на студентку участвовали трое подростков, которые учатся в школе, расположенной недалеко от парка. Имя задержанного пока не разглашается. Агентство отмечает, что дело будет рассматриваться семейным судом Нью-Йорка.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в американском Джерси-Сити произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек. Среди погибших — один сотрудник полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Злоумышленники в Нью-Джерси действовали на почве ненависти