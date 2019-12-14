Ноглики, , 04:36 — REGNUM Два легковых автомобиля столкнулись в Ногликах Сахалинской области, передает АСТВ.

Сообщается, что автомобиль Toyota Crown при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Toyora Mark II. В результате ДТП пострадали люди, находившиеся в салоне второй иномарки. Одного из пассажиров госпитализировали с травмой головы. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря легковой автомобиль сбил пожилую женщину с ребенком в коляске в Санкт-Петербурге. В результате ДТП женщина и ребенок получили травмы.

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