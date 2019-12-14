Веллингтон, , 04:15 — REGNUM Полицейские водолазы вернулись в воды острова Уайт-Айленд в Новой Зеландии, чтобы найти тела двух жертв извержения вулкана, сообщает Associated Press.

Сообщается, что тела шестерых погибших ранее вывезли с острова военные специалисты. Однако тела двух людей не пока не могут найти. По предположениям полиции, тела погибших оказались в воде, в настоящее время ведется их поиск.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря спасатели начали операцию по эвакуации останков погибших на острове Уайт-Айленд, на котором произошло извержение вулкана. Отмечалось, что тела шестерых погибших были обнаружены и доставлены на борт спасательного судна «Веллингтон».

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