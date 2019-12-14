Петропавловск-Камчатский, , 03:18 — REGNUM Пожар в жилом четырехэтажном доме был ликвидирован в Елизовском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Сообщается, что в одной из квартир четырехэтажного жилого дома по улице Спортивной произошел пожар. К моменту прибытия спасателей на место происшествия, одна из квартир была сильно задымлена. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. В результате возгорания пострадали деревянные конструкции помещения на площади 12 квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в Смоленске загорелась одна из квартир пятиэтажного жилого дома. В результате пожара пострадавших не было. Спасатели эвакуировали из дома 28 человек.

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