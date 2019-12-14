Сантьяго, 14 декабря 2019, 03:22 — REGNUM 14 и 15 декабря в Чили объявлены днями траура по экипажу и пассажирам транспортного самолета ВВС, разбившегося по пути в Антарктиду. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба правительства Чили.
«Правительство объявило двухдневный траур, чтобы почтить память 38 человек, которые находились на борту самолета ВВС Чили», — говорится в сообщении.
В эти дни «в знак солидарности с родственниками» в стране будут приспущены государственные флаги.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, командующий ВВС Чили Альберто Мерино исключил возможность найти живым кого-то из пассажиров или пилотов военно-транспортного самолёта Hercules C-130, разбившегося 10 декабря по пути на базу в Антарктиде.
Ранее стало известно о найденных обломках самолёта и останков погибших.
Читайте также: Останки людей нашли в зоне поиска разбившегося самолета ВВС Чили
Читайте ранее в этом сюжете: В Чили исключили возможность найти живыми пассажиров пропавшего самолёта