Сантьяго, , 03:22 — REGNUM 14 и 15 декабря в Чили объявлены днями траура по экипажу и пассажирам транспортного самолета ВВС, разбившегося по пути в Антарктиду. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба правительства Чили.

«Правительство объявило двухдневный траур, чтобы почтить память 38 человек, которые находились на борту самолета ВВС Чили», — говорится в сообщении.

В эти дни «в знак солидарности с родственниками» в стране будут приспущены государственные флаги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, командующий ВВС Чили Альберто Мерино исключил возможность найти живым кого-то из пассажиров или пилотов военно-транспортного самолёта Hercules C-130, разбившегося 10 декабря по пути на базу в Антарктиде.

Ранее стало известно о найденных обломках самолёта и останков погибших.

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