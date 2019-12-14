Тюмень, , 03:17 — REGNUM При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Из горящего здания были спасены 13 и эвакуированы 116 человек.

Как следует из сообщения, информация о пожаре в наркологическом диспансере по адресу ул. Новая 2, стр. 3 поступила в дежурную службу в 01:00. Уже через пять минут первая пожарно-спасательная бригада была на месте. Через 10 минут пожар был локализован, ещё через 11 — полностью потушен.

Площадь пожара, возникшего на втором этаже, составила 10 квадратных метров. В его ликвидации приняли участие 72 человека и 25 единиц техники.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы. Следователи устанавливают причины возгорания.