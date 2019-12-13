Москва, , 23:53 — REGNUM Оскорбившего жителей станицы Луганской «политолога» Андрея Окару ведущий выгнал из студии «60 минут».

Инцидент произошёл во время эфира 13 декабря.

Известный пространными рассуждениями в защиту украинских нацистов и бандеровцев на многих ток-шоу российского телевидения на этот раз Андрей Окара не сдержал внутреннего позыва и обозвал жителей станицы Луганской, пять лет живущих в условиях войны и положительно отзывающихся о России, «психологически травмированными».

На возражения ведущего, посчитавшего такие заявления как минимум некорректными, Окара устроил истерику и обвинил его в том, что ему не позволяют говорить в студии.

«А если я два слова скажу, начинают гавкать», — сказал Окара.

«Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте», — ответил ему ведущий «60 секунд» Евгений Попов.

Как сообщало ИА REGNUM, станица Луганская с 2014 года находится в зоне активных боевых действий на линии разграничения позиций Народной милиции Донбасса и украинских карателей.

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