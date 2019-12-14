Бейрут, , 00:06 — REGNUM Кот, принадлежащий пассажирке из Италии, стал причиной задержки авиарейса компании MEA, направлявшегося из столицы Ливана города Бейрута в Милан. об этом 13 декабря сообщила газета Arab News.

По данным издания, кот умудрился выбраться из переноски и сбежать от хозяйки в аэропорту Бейрута. Из-за бегства животного было принято решение о задержке авиарейса.

Самолёт не вылетал из аэропорта до тех пор, пока пушистый беглец не был найден. Сотрудники аэропорта обнаружили животное в серверной аэропорта.

Кот благополучно вернулся к хозяйке, которая расплакалась от радости. После этого самолёт вылетел в Милан. Общая задержка авиарейса составила 50 минут.

Ранее ИА REGNUM сообщало о розыске кота, сбежавшего от хозяйки в аэропорту Афин в Греции. Задерживать рейс из-за пропажи животного не стали.

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