Калуга, , 23:58 — REGNUM Проверку по факту обстрела маршрутного такси начали сотрудники полиции в Калуге. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Калужской области.

Неизвестный произвёл несколько выстрелов по движущемуся маршрутному автобусу №80, в салоне которого находились несколько человек. Сотрудники полиции предполагают, что огонь вёлся из пневматического оружия.

В результате стрельбы было разбито стекло маршрутки. Никто из находившихся в салоне людей не пострадал.

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. Проводятся мероприятия по установлению личности и розыску злоумышленника.

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