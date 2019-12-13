Санкт-Петербург, , 23:18 — REGNUM Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал на улице Салова во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, где вечером в пятницу, 13 декабря, загорелся и сгорел большой склад с автозапчастями, лакокрасочными и другими легковоспламеняющимися веществами.

Спасательная машина на месте пожара Дарья Драй © ИА REGNUM

Пожар напугал жителей города столбом черного дыма и едким запахом, однако обошелся без трагических последствий.

Сообщение о пожаре поступило в органы МЧС по Петербургу в 17:07 мск от дома №53, корпус 1, по улице Салова. Здесь на месте бывшей ликвидированной свалки был построен металлический ангар-склад размером 70×150 метров и высотой 10 метров.

Пожар охватил площадь в 2200 кв. метров. Прибывшие на место ЧП пожарные в 17:19 повысили ранга пожара до № 2. Помимо обычной техники к месту инцидента в 18:33 выдвинулся пожарный поезд, а также приехала передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

Конструкция горевшего ангара от высоких температур рухнула. Тем временем усилиями пожарных к 18:50 произошла локализация пожара. С 19:33 пожар тушат по №1. В 21:16 пожарные ликвидировали открытое горение. Пока продолжается тление в завалах на площади 100 кв. метров.

«Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 19 единиц техники и 66 человек личного состава», — сообщили в ведомстве.

Пожарные на месте пожара Дарья Драй © ИА REGNUM

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