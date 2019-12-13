Москва, 13 декабря 2019, 22:54 — REGNUM Более 19 тыс человек были срочно эвакуированы в Москве из нескольких десятков мест массового пребывания людей, сообщили 13 декабря сотрудники столичных экстренных служб.
К таким мерам пришлось прибегнуть после анонимных сообщений о «минировании» 19 торговых центров, 13 общеобразовательных учреждений, 10 зданий суда и одной больницы.
Во всех перечисленных случаях эвакуация людей была необходима для проведения проверки этих объектов.
Ни в одном из 43 зданий взрывные устройства или опасные объекты обнаружены не были.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре и декабре текущего года в Москве и Петербурге вновь отмечена волна ложных сообщений о «минировании» различных зданий и объектов с массовым пребыванием людей.
Читайте ранее в этом сюжете: В Москве эвакуировали посетителей ТЦ «Охотный ряд»