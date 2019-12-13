Москва, , 22:54 — REGNUM Более 19 тыс человек были срочно эвакуированы в Москве из нескольких десятков мест массового пребывания людей, сообщили 13 декабря сотрудники столичных экстренных служб.

К таким мерам пришлось прибегнуть после анонимных сообщений о «минировании» 19 торговых центров, 13 общеобразовательных учреждений, 10 зданий суда и одной больницы.

Во всех перечисленных случаях эвакуация людей была необходима для проведения проверки этих объектов.

Ни в одном из 43 зданий взрывные устройства или опасные объекты обнаружены не были.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре и декабре текущего года в Москве и Петербурге вновь отмечена волна ложных сообщений о «минировании» различных зданий и объектов с массовым пребыванием людей.

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