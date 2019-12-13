Нижний Новгород, , 22:11 — REGNUM В одной из квартир в центре Нижнего Новгорода женщина более 10 дней отказывалась хоронить дочь, закрывшись с телом в квартире. Соседи, почувствовав запах, были вынуждены обратиться в полицию.

По словам соседей, девушка выпала из окна ещё 30 ноября. После чего ее отвезли в морг, где провели все необходимые процедуры. Затем тело погибшей вернули матери. Женщина не открывала двери сотрудникам похоронных служб, заявляя, что передумала устраивать похороны, сообщает nn.ru.

Соседи уговаривали женщину похоронить дочь, но она категорически отказывалась и говорила, что «избавляется от радиации и опасается инопланетян».

Вскрывавшие квартиру полицейские обнаружили квартиру захламленной. После этого тело забрали представители ритуальной компании, а женщину поместили в психиатрическую клинику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Удмуртии 13-летний подросток с ДЦП провел неделю в квартире с умершей матерью, после чего скончался сам.