Одесса, Украина, , 21:49 — REGNUM Документацию о проверке противопожарного состояния колледжа в Одессе, при пожаре в котором погибли 16 человек, пытались уничтожить руководители управления госслужбы по ЧС в Одесской области. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, отдельные руководители ГУ ГС по ЧС предпринимали попытки скрыть либо уничтожить документы о проведении противопожарной проверки и о предоставлении разрешения на эксплуатацию помещений колледжа.

В настоящее время идёт изъятие материалов, которые могут подтвердить причастность должностных лиц госслужбы по ЧС к противоправной деятельности.

Напомним, пожар в одесском колледже экономики произошёл 4 ноября. В результате пожара погибли 16 человек, ещё 30 пострадали. Было заведено уголовное дело, в качестве причин, вызвавших возгорание, следствие рассматривает три версии: неосторожное обращение с огнём, неисправность электрооборудования и поджог.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проведении обысков в служебных помещениях ГС по ЧС в Одесской области в рамках досудебного расследования уголовного дела о пожаре в колледже.

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