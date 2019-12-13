Ханты-Мансийск, , 21:41 — REGNUM В Ханты-Мансийске продолжает увеличиваться число пострадавших от кишечной инфекции в детском саду «Страна чудес». На 13 декабря зарегистрировано 73 заболевших, четверо детей госпитализированы в детское инфекционное отделение окружной клинической больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы Югры.

У 35 детей лабораторно подтверждён сальмонеллёз. В детском саду проводится дезинфекция.

Напомним, с 12 декабря деятельность детского сада «Страна чудес» временно приостановлена. Проводится доследственная проверка по признакам преступления по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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