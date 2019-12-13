Мадрид, , 21:33 — REGNUM Акцию протеста устроили экоактивисты из движений в защиту климата перед зданием, где проходит конференция по климату СОР25 в Мадриде. Об этом 13 декабря сообщает международная экологическая организация Extinction Rebellion на странице в социальной сети Facebook.

Участники акции протеста заблокировали улицу перед зданием выставочного комплекса Ifema, где подходит к завершению конференция по климату. Активисты привезли на перекрёсток перед зданием лодку, к которой несколько человек приковали себя специальными устройствами против угона велосипедов.

Демонстранты хором выкрикивают лозунги и поют песни, выражая свой протест. Участники акции считают, что конференция СОР25 не дала ответов на вопросы, поднятые миллионами молодых людей по всему миру, протестовавших против политики властей в отношении изменений климата.

Протестные акции проводятся организациями «Пятница ради будущего» и Extinction Rebellion. Итоговый документ конференции СОР25 в настоящее время ещё не опубликован. Саммит по климату проходил в Мадриде со 2 по 13 декабря, в нём приняли участие представители почти 200 стран мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции экоактивистов в Брюсселе, где они призвали участников саммита Евросоюза «спасти климат».

Читайте ранее в этом сюжете: Экоактивисты встретили саммит ЕС файерами