Заполярный, , 20:33 — REGNUM Две школьницы пострадали после падения на них наледи с крыши в городе Заполярном Мурманской области. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Инцидент произошёл в Печенгском районе на улице Космонавтов. По предварительной информации, сход наледи на двух восьмилетних девочек случился во время чистки крыши школы.

Одна из девочек была госпитализирована в местную больницу, вторая обратилась к медикам спустя примерно час после происшествия.

Следователями начата процессуальная проверка по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Проводится опрос причастных к произошедшему и очевидцев. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об окончании расследования уголовного дела в Чебоксарах в связи с травмированием ребёнка при сходе наледи с крыши.

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