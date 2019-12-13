Санкт-Петербург, , 20:05 — REGNUM Ранг крупного пожара на улице Салова в Петербурге понизили до №1. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по региону.

На месте пожара в ангаре в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

На данный момент идет проливка конструкций и территории, пожарные приступают к разбору завалов, добавили очевидцы.

Пожар разгорелся около 17:00 мск в районе дома №53 по улице Салова — воспламенился ангар с горючими веществами внутри, пламя охватило более 2 тыс. кв. метров. Для тушения на место отправили пожарный поезд, 19 единиц техники, 66 пожарных. К 18:50 пожар удалось локализовать.

Однако местные жители успели зафиксировать огромный столб черного дыма. Сначала заявили о том, что его видно и с окраины соседнего района — у станции метро «Улица Дыбенко». Позже пожаловались и жители центра Петербурга — они почувствовали запах гари.

«В центре и так дышать нечем, так еще и потравить, чтобы на выходных лежать плашмя», — негодует Наталья в социальных сетях.

Сведений о пострадавших не поступало. Было эвакуировано 100 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: «Искру из Москвы ветром занесло»: петербуржцы убеждены в поджоге ангара