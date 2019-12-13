Оттава, , 20:08 — REGNUM Подросток 16-ти лет получил ранения в результате стрельбы, открытой злоумышленниками в канадском городе Торонто. Об этом 13 декабря сообщает телеканал Global News.

ЧП произошло вечером 12 декабря. Неизвестные злоумышленники открыли стрельбу по прохожим, переходившим проезжую часть, из автомобиля. После стрельбы нарушители скрылись с места происшествия.

В результате стрельбы пострадал 16-летний подросток. Об был госпитализирован в тяжёлом состоянии, в настоящее время его жизнь вне опасности.

Полицией начаты мероприятия по розыску пассажиров автомобиля, из которого стреляли неустановленные злоумышленники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мужчине, устроившем стрельбу в одном из офисов Торонто. В результате стрельбы были ранены два человека, один из них находится в тяжёлом состоянии.

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