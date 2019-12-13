Воронеж, 13 декабря 2019, 19:37 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего заместителя прокурора Левобережного района Воронежа возбуждено следственными органами по результатам проверки и на основании материалов УФСБ России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области 13 декабря. Дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.
По предварительной версии, летом 2019 года экс-сотрудник прокуратуры потребовал от должностного лица управы одного из районов провести силами муниципального учреждения бесплатно земляные и строительно-монтажные работы, на участке, который принадлежит фигуранту дела.
В прокуратуре Воронежской области уточнили, что мероприятия, на основании которых было возбуждено дело в отношении теперь уже бывшего заместителя прокурора Левобережного района, проводились под контролем органов прокуратуры.