Воронеж, , 19:37 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего заместителя прокурора Левобережного района Воронежа возбуждено следственными органами по результатам проверки и на основании материалов УФСБ России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области 13 декабря. Дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

По предварительной версии, летом 2019 года экс-сотрудник прокуратуры потребовал от должностного лица управы одного из районов провести силами муниципального учреждения бесплатно земляные и строительно-монтажные работы, на участке, который принадлежит фигуранту дела.

«В результате указанных противоправных действий причинен существенный ущерб муниципальному бюджету», — уточнили в СК.

В прокуратуре Воронежской области уточнили, что мероприятия, на основании которых было возбуждено дело в отношении теперь уже бывшего заместителя прокурора Левобережного района, проводились под контролем органов прокуратуры.

«В начале декабря текущего года подозреваемый уволен из органов прокуратуры. Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры», — подчеркнули в прокуратуре.