Санкт-Петербург, , 19:28 — REGNUM Петербуржцы не могут забрать свои машины от ангара на улице Салова, где возник крупный пожар вечером в пятницу, 13 декабря. Об этом они сообщают в соцсетях.

Кроме того, по свидетельству очевидцев, пожар уже почти потушен, так как он уничтожил всё что мог — складские помещения располагаются посреди пустыря.

«Нормально горело. За полчаса всё сгорело», — сообщил очевидец Андрей.

«Уже почти все потушили, нахожусь на месте, машина совсем рядом и не забрать», — добавила петербурженка Ирина около 19:00 мск.

По данным МЧС, в 18:45 пожар локализован на площади 2200 кв. метров. Работы на месте ЧП продолжаются.

В ангаре хранились автозапчасти, легковоспламеняющиеся жидкости и прочие горючие вещества.

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