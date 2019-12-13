Нижний Новгород, , 19:23 — REGNUM 28-летняя жительница Марий Эл, которая в настоящее время проживает в Шарангском районе, признана виновной по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год и удержании 5% зарплаты в доход государства. Однако в соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считается условным с испытательным сроком 6 месяцев, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Нижегородской области.

Установлено, что женщина воспитывает троих детей в возрасте от 2 до 11 лет. Кроме неисполнения обязанностей, женщина жестоко обращалась с детьми, надолго оставляла без присмотра, содержала в антисанитарных условиях, не обращала внимания на их здоровье.

Как сообщало ИА REGNUM, по аналогичной статье жестокий отец в Воскресенском районе ранее был приговорен к 250 часам обязательных работ. Мужчина на глазах детей избивал супругу, курил, пил алкоголь, нецензурно ругался, а самих детей выгонял на улицу в любое время суток, в том числе ночью и в мороз. Помимо этого, ему вменяется то, что он «связывал детям ноги электрическим кабелем», чтобы те не могли заступиться за мать.