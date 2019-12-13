Тула, , 19:09 — REGNUM Приговор по громкому уголовному делу, которое в СМИ получило название «дело кота-наркокурьера», вынес суд в Новомосковске Тульской области 13 декабря.

По делу проходили трое обвиняемых. По данным следствия, фигуранты дела использовали кота для передачи наркотиков в колонию. Один из обвиняемых имел связи среди отбывающих наказание и вместе с сообщниками переправлял наркотики с помощью кота, который жил на территории колонии — запрещённые препараты прятали в ошейнике.

В результате один из осуждённых приговорён с учетом неотбытой части наказания к 14 годам и 10 месяцам лишения свободы, его сообщники получили 13 с половиной лет и 14 с половиной лет колонии строгого режима, сообщили «Тульские новости».

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