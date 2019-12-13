Москва, , 19:08 — REGNUM Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела об авиакатастрофе самолета Boeing в аэропорту Казани, которая произошла в ноябре 2013 года. Об этом сообщает ведомство.

Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября 2013 года при повторном заходе на посадку в Международном аэропорту «Казань» разбился Boeing-737 авиакомпании «Татарстан», выполнявший рейс из Москвы. В результате погибли 6 членов экипажа и 44 пассажира, среди которых были начальник УФСБ по республике Александр Антонов и сын главы Татарии Рустама Минниханова Ирек.

Следствие установило, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. В ходе расследования было проведено множество масштабных и сложных судебно-медицинских, молекулярно-генетических, химических и технико-криминалистических, а также других судебных экспертиз. Допрошено более 200 свидетелей, потерпевших и специалистов.

В связи со смертью Салихова и Гуцула их уголовное преследование прекращено.